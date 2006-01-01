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Yeni dönem

Dört yıl önce başlayan eniXma'nın yolculuğunda yeni bir dönem başlıyor. Dört yıl önce, Linux ve özgür yazılım için süreli yayın ihtiyacını karşılamak üzere ilkelerimizi belirleyip yola koyulmuştuk. Dört yıl içinde, 48 ayda, 450 kadar makale, inceleme ya da yazı ile görevimizi başarı ile yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Bu başarının ardında özgür yazılıma bağlılık yanında, işimizi amatör bir ruh ile ancak profesyonel kalite ile yapmamızın yattığını da düşünüyoruz.

eniXma yayınına başladıktan sonra, zaman içinde diğer e-dergiler de çıktılar ve bugün yayınlarını sürdürmekteler. 48 sayımızda ve 450 kadar yazımızda ele aldığımız konular özgür yazılım alanında karşılaşılabilecek hemen hemen tüm konuları kapsamaktaydı. Biz bugünün bilgisayar dergilerinin basılı halleri ile bile her birkaç ayda bir Windows'u nasıl hızlandırırız ile başlayan tekrarlarını yapmadık ve yapmayacağız.

Geçen dört yıl içinde bile gelişen internet teknolojisi bilgiye ve habere erişimi daha da kolaylaştırdı. Bugün haberler internet sitelerinde televizyon kanallarından daha hızlı yayınlanmakta ve yayılmakta. Aylık yayınlanan bir derginin bu açıdan haber alanında da verebileceği çok fazla bir şey kalmamış bulunuyor.

eniXma başından beri belirli bir Linux dağıtımı ya da bir BSD sürümünün yayını olmadı. Bu nedenle bir Linux dağıtımının 'kulağının arkasındakileri' anlatarak ya da reklamını yaparak sayfa doldurma durumumuz da bulunmuyor.

Tüm bunlar gözönüne alınarak, bundan böyle eniXma'nın her ay yayınlanması yerine, belli bir konunun bir yada birkaç yazar tarafından işlendiği özel sayılar dönemine geçiyoruz. Umarız yeni biçimimiz ile de beğeninizi kazanırız.



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