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Yeni dönem
Dört yıl önce başlayan eniXma'nın yolculuğunda yeni bir dönem başlıyor. Dört yıl önce,
Linux ve özgür yazılım için süreli yayın ihtiyacını karşılamak üzere ilkelerimizi belirleyip
yola koyulmuştuk. Dört yıl içinde, 48 ayda, 450 kadar makale, inceleme ya da yazı ile görevimizi
başarı ile yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Bu başarının ardında özgür yazılıma bağlılık yanında,
işimizi amatör bir ruh ile ancak profesyonel kalite ile yapmamızın yattığını da düşünüyoruz.
eniXma yayınına başladıktan sonra, zaman içinde diğer
e-dergiler de çıktılar ve bugün yayınlarını sürdürmekteler. 48
sayımızda ve 450 kadar yazımızda ele aldığımız konular özgür yazılım
alanında karşılaşılabilecek hemen hemen tüm konuları kapsamaktaydı. Biz
bugünün bilgisayar dergilerinin basılı halleri ile bile her birkaç ayda
bir Windows'u nasıl hızlandırırız ile başlayan tekrarlarını yapmadık ve
yapmayacağız.
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2010
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2009 (12 Sayı) - 2008 (12 Sayı) - 2007 (12 Sayı) - 2006 (3 Sayı)
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